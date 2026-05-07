Albüm: İsrail, Lübnan'ın Güney ve Doğusuna Hava Saldırıları Düzenledi: En Az 17 Ölü

SAKSAKİYE, 7 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusuna yönelik hava saldırıları ve topçu ateşi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler arasında bir köy muhtarı ile üç yakını da bulunuyor.

Kaynak: Xinhua