Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybı 826'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı hava ve topçu saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Kalile, Bulat, Hiyam ve Mivdon beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca sınır hattına yakın Hiyam, Tayba, Adisa, Kantara, Mivdon ve Yahmar Şakif beldelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Mivdon beldesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
