İsrail, Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor: 15 Ölü

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık roket saldırıları düzenledi.

BEYRUT, 10 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Haber Ajansı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında en az bir çocuk, yaralılar arasında ise çok sayıda çocuk bulunduğunu bildirdi.

Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gece saatlerinde sınır hattında konuşlu askeri araç ve personeli hedef alan yoğun bir roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah üyesi Hasan Fadlallah, İsrail'in "saldırganlığı" karşısında "savunma" pozisyonunu koruduklarını belirterek, Lübnan köyleri veya Beyrut'un güney mahallelerine yönelik her türlü saldırının karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği bölgesel gerilimlerin etkisiyle başlayan ve haftalar süren sınır ötesi çatışmalar, geçen ay İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
