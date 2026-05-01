İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Trakya'da protesto edildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Trakya'da protesto edildi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Edirne'de cuma namazının ardından Eski Cami önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Dilli, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiğini belirten Dilli, bunun uluslararası düzeni zedeleyen bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Gazze'nin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Dilli, tüm vicdan sahibi insanları Filistin'e destek olmaya çağırdı.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da cuma namazının ardından Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına konuşan Samet Karataş, İsrail'in uluslararası sularda saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Tekirdağ İHH Başkanı Süleyman Çalışkan da İsrail'e tepki göstererek, zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Grup, dua edilmesinin ardından sloganlar eşliğinde dağıldı.

Kırklareli'nde ise cuma namazının ardından Hızırbey Camisi avlusunda toplanan platform üyeleri, Anıt Kültür Park'a yürüdü.

"Ateşkes değil özgürlük istiyoruz", "Kırklareli halkı Filistin'in yanında" yazılı pankartlar taşıyan grup, bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Erginsoy, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
