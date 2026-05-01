İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Manisa'da protesto edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Saruhanbey Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından 100. Yıl Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak yer ettiğini söyledi.

Yurttaş, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır." dedi.

Söz konusu girişimin insani yardım amacı taşıdığını dile getiren Yurttaş, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.