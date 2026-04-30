İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İspanya'nın farklı kentlerinde protesto edildi

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'ndaki bazı teknelere saldıran İsrail ordusunu protesto etmek için İspanya'nın farklı kentlerinde gösteriler yapıldı.

Madrid, Barselona, Bilbao, Malaga, Vigo, San Sebastian ve Zaragoza gibi birçok İspanyol kentinde meydanlara inen yüzlerce kişi, Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıdan ötürü İsrail'i protesto etti.

"Katil İsrail", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları atan kalabalıklar, İspanya hükümetine ve uluslararası topluma "İsrail'in saldırılarını durdurma ve Küresel Sumud Filosu'nu koruma" çağrısı yaptı.

Barselona Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Barselona Belediye Meclisi, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayan karar aldı.

"İnsani yardım malzemesi taşıyan filodaki tekneleri durduran İsrail hükümetinin eylemlerini kınayan" Barselona Belediyesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Katalonya özerk hükümeti, İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği'nden, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını garanti altına almasını, henüz ele geçirilmemiş Küresel Sumud Filosu'nun diğer mensuplarını ve tekneleri korumak için gerekli tüm önlemleri almasını talep ediyoruz."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.