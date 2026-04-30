İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası kara sularda saldıran İsrail'e tepki gösterdi.

Eylemde "Filistin'e özgürlük", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "Alman silahları, Alman parası, dünyanın dört bir yanında cinayetler işliyor" ve "Cinayetleri ve savaşı durdurun" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığına işaret edilerek, Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin buna net bir şekilde tepki göstermeleri, Gazze'deki soykırımı durdurmaları, arama ve kurtarma tedbirlerinin alınması ve hukuksuz şekilde alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.