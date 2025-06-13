İsrail'in İran'a Saldırısında İki Nükleer Bilim İnsanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığı saldırıda, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırısında nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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