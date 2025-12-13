Haberler

İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek bir araca düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de sivilleri taşıyan bir araca hava saldırısı düzenleyerek 3 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Saldırının, Hamas'ın üst düzey bir yöneticisini hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

İsrail ordusu: Hamas'ın "kilit" ismini hedef aldık

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas'ın "kilit" isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kiinin Hamas'ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad'ın Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
