İsrail’in Gazze'ye son saldırılarında 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

GAZZE (AA) – Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin umutlar artarken İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA'ya konuşan yerel sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını ifade etti.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinden bir yetkili, Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Selahaddin Caddesi'nde düzenlenen İsrail saldırısında 38 yaşındaki Muhammed Abdunnasır el-Hatib'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bir diğer sağlık kaynağı ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısındaki Mezbaha bölgesinde sivillerin toplandığı noktaya İsrail'e ait insansız hava aracından yapılan saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Alem Kavşağı ile kent merkezindeki Ebu Humeyd Kavşağı çevresinde İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin orta derecede yaralandığını ifade etti.

Şifa Hastanesinden bir sağlık kaynağı da Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde sivillerin toplandığı alana İsrail'e ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda bir kadın ile bir çocuğun yaralandığını söyledi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını bildirmişti.

İsrail'in saldırıları durdurmasının, mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğuna işaret edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğu vurgulanmıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 174 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA