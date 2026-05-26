İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkes sonrası can kaybı 906'ya yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinin batısında bulunan eş-Şalihat bölgesini hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşılmıştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 906 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 803'e, yaralı sayısının da 172 bin 855'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
