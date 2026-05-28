İsrail saldırısında eşini ve kızını kaybeden Filistinli babanın acısı

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda eşini ve bir kızını kaybeden, kendisiyle bir kızı da yaralanan Filistinli baba, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli gazetecilere konuşan ve başı aldığı yaradan dolayı tamamen sarılı olan Filistinli baba, sığındıkları çadırın İsrail tarafından hedef alındığını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı Filistinli, eşi ve kızının saldırıda yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bütün ailem gitti. Artık kimsem kalmadı." dedi.

Saldırıda eşini ve bir kızını kaybettiğini, bir kızının da ağır yaralı şekilde yoğun bakımda olduğunu dile getiren Filistinli adam, İsrail saldırısıyla hayatının çok zor bir hale geldiğini kaydetti.

İsrail saldırısının hayatını altüst ettiğini söyleyen Filistinli baba, yaşadığı acının "belini büktüğünü" ifade etti.

Eşinin saldırıdan önce çadırda uyumak istediğini söylediğini, kendisinin de onu orada bıraktığını anlatan Filistinli adam, severek evlendiği eşini kaybetmenin derin acısını yaşadığını belirtti.

Görüntülerde, şaşkın olduğu gözlenen bir diğer küçük kızının da babasına sarıldığı, Filistinli adamın ise yanında duran kızının eşinden kalan hatıra olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde karşılık verdiği görüldü.