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Gazze'de İsrail Saldırıları: 7 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı. Han Yunus'ta bir çocuk ve bir kadının da yaralandığı belirtildi. Ateşkes ihlalleri sonucu toplam can kaybı 73 bin 386'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Nafak Caddesi'nde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile "quadcopter" tipi insansız hava araçları (İHA), Filistinlilerin evleri ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail topçuları Şeyh Zayid kenti çevresindeki evleri hedef alırken, bölge yakınındaki İsrail askeri noktalarından da yoğun ateş açıldı.

Han Yunus'un güney ve orta kesimlerinde ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu aralarında bir çocuk ile bir kadının da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı.

Yaralılar Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail tanklarının Han Yunus'un güneyindeki Mevasi bölgesi ile Refah'ın kuzeyinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara da yoğun ateş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda ise İsrail ordusu evlere ateş açtı ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlalleri sonucu 1258 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 139 kişi yaralandı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 250'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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