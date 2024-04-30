İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de Filistinlilerin evlerine top atışları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri, kentin batısındaki Emel Mahallesi'nde şu ana kadar enkaz altından 6 Filistinlinin cenazesini çıkardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.