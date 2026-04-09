Haberler

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 14 Filistinliyi serbest bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 14 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında alıkonulan 14 Filistinli, Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Serbest kalan esirlerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli kurumların 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
