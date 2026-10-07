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İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı Adıyaman'da yürüyüşle protesto edildi

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İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı Adıyaman'da yürüyüşle protesto edildi
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Adıyaman'da İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde yürüyüşle protesto edildi. Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar kent meydanına yürüdü; programda İsrail saldırılarının sona ermesi ve kalıcı barış istendi.

Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kent meydanına kadar yürüdü.

Programda konuşan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve Filistin'de kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdurrahman Kurt da Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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