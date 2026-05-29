İsrail'in Gazze kent merkezine saldırısında 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki Yermuk Caddesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Yermuk Caddesi bölgesini hedef almasının ardından depolarda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını engellediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapı ve sivil yerleşim alanlarında büyük hasar meydana geldiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, yaklaşık iki yıldır devam eden saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 172 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.