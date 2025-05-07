İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı 'El-Kerame' okuluna düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okuluna düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldı.
Saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel