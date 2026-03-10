Haberler

İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evi hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail ordusuna ait bir helikopter, bölgenin orta kesimindeki Zuveyda beldesinde Filistinli Telbani ailesinin evini en az bir füzeyle hedef aldı.

Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinli ile yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bir ev ve çadıra iki hava saldırısı düzenlemişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişi hayatını kaybederken, 1730 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
