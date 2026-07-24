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İsrail'in Gazze saldırısı: 4 yaralı, evler yıkıldı

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- İsrail'in dünkü saldırısında yaralanan bir kadın da yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir eve düzenlediği saldırıda 2'si kadın 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi tahliye uyarısının ardından hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkılırken, çevredeki çok sayıda ev de ağır hasar aldı.

Hava saldırısının bölgede paniğe yol açtığı, onlarca ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Sağlık kaynakları, Filistinli Ayaş ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 2'si kadın 4 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynakları, İsrail'in dün akşam Cela Caddesi'ndeki Zeharne bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda yaralanan 56 yaşındaki Filistinli Muna Madi Sabit'in yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA
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