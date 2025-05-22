İsrail'in Cibaliye'de Tıbbi Malzeme Deposuna Saldırısı

İsrail'in Cibaliye'de Tıbbi Malzeme Deposuna Saldırısı
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İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki El-Awda Hastanesi'nin tıbbi malzeme deposunu vurdu. Saldırı sonucu depoda yangın çıkarken, insani yardımın bölgeye ulaşımı büyük ölçüde aksadı.

- İsrail Cibaliye'de tıbbi malzeme deposunu vurdu

GAZZE - İsrail ordusunun Cibaliye'de El-Awda Hastanesinin tıbbi malzeme deposunu vurması sonucu depoda yangın çıktı.

İsrail ordusu, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren sayılı tesislerden biri olan El-Awda Hastanesinin deposu İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Hastane yönetimi yaptığı basın açıklamasında, hastanenin en büyük tıbbi malzeme depolarından birinin İsrail tarafından bombalandığını, saldırının ardından depoda çıkan yangının kontrol altına alınamadığını söyledi.

Tıbbi malzeme deposunun vurulması Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını ciddi şekilde aksatırken, Filistin'e insani yardım malzemeleri taşıyan tırların hiçbirinin bölgenin kuzeyine yardım ulaştıramadığı kaydedildi.

İsrail'in ikmal hattına gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede faaliyet gösteren yardım görevlilerinin canlarını tehlikeye atarak, hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilere yardım malzemeleri ulaştırmalarına engel oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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