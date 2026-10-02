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İsrail'in Atina Büyükelçisi Yanay'ın Korfu ziyareti ada sakinlerinin tepkisini çekti

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İsrail'in Atina Büyükelçisi Pninat Yanay'ın ekim ayında Korfu'ya planlanan ziyareti, ada sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bazı gruplar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek ziyarete karşı çıktı ve yerel yönetim ile sivil topluma karşı tavır alma çağrısı yaptı.

İsrail'in Atina Büyükelçisi Pninat Yanay'ın ekim ayında Yunanistan'ın Korfu Adası'na yapması planlanan ziyaret, ada sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Yanay'ın ekim ayı ortalarında adaya resmi ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı ancak temas programının henüz açıklanmadığı belirtildi.

Ziyarete karşı çıkan bazı gruplar, yayımladıkları açıklamalarda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert ifadelerle eleştirerek Yanay'ın Korfu'ya gitmesine karşı çıktı.

Açıklamalarda, Büyükelçi'nin İsrail hükümetini temsil ettiği, yerel yönetim temsilcileri, milletvekilleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına ziyarete açık şekilde karşı tavır alma çağrısı yapıldı.

Gruplar ayrıca ziyaretin Korfu'daki bazı turizm çevrelerinin girişimiyle planlandığını, ada halkının bu girişimi desteklemediğini vurguladı.

İsrail'in Yunanistan'daki yeni büyükelçisi Yanay, ağustos ayında Atina'da görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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