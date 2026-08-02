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İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusunda, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin girişi ile Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği noktada sivil bir aracı hedef aldı.

Saldırıda araçta bulunan Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA'nın ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, el-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nın ikinci kapısı çevresindeki bir çadırı hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 76 kişi yaralandı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 356'ya, yaralı sayısı da 174 bin 185'e yükseldi.

Kaynak: AA
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