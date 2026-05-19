Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan saldırıları: 10 ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanırken, enkaz altından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kayıpları arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca Sur kentine bağlı Hanavay beldesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Nebatiye kentindeki tarihi Saray Mahallesi'nin de hava saldırısıyla hedef alındığı, dükkanlar, eski bir cami ve tarihi konutların bulunduğu bölgede büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan İsrail topçularının Mercayun bölgesindeki Arid Dıbin çevresini bombaladığı, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tebnin beldesi ile Batı Bekaa'daki Libaya beldesinin de hava saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda Kefer Sir'de 4, Haruf'ta 1 ve Furun'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
