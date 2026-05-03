Ateşkes İhlali: İsrail'in Lübnan Saldırısında 10 Ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YENİ DETAYLAR EKLENDİ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maaliyye, Cümeycime, Breyki, Kusaybe, Sureyfe, Safad Battih, Haris, Düveyr, Kefr Dunin, Cebşit, Arabsalim, Şarkiye, Furun ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentine bağlı Maaliyye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi öldü.

Coya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı.

Breyki beldesini hedef alan saldırıda 2, Arabsalim'de ise 1 kişi öldü.

Öte yandan güneydeki Mansuri ve Haris beldeleri de İsrail topçularının saldırısına maruz kaldı.

Hizbullah açıklaması

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Telegram kanlından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık, işgal altındaki Bayyada ve Kantara beldelerinde İsrail ordusuna ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktanın kamikaze İHA'yla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
