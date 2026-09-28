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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında sabah saatlerinden bu yana 2 kişi öldü

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sabah saatlerinden bu yana ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Nusayrat'ta okul yakınına, Gazze'nin kuzeyinde İHA ile Meşheravi ailesinin evine saldırı düzenlendi; 1 Filistinli ile bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okulun yakınını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin kuzeyinde, Meşheravi Caddesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Meşheravi ailesine ait evi hedef almıştı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kadın yaşamını yitirmiş, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Son saldırıyla birlikte İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1421 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 983 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 22 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 175 bin 98 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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