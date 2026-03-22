İsrail acil yardım servisi: İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 64 kişi yaralandı

İran'ın İsrail'in güneyine düzenlediği misilleme sırasında Arad kentine düşen füzede 7'si ağır 64 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran, İsrail'in güneyine füze yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
