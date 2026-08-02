İsrail'im Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirler, açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya

İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirlerin açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya olduğu, yaşam koşullarının ise her geçen gün kötüleştiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sistematik aç bırakma, tıbbi ihmal, darp, hücre hapsi ve hijyen malzemesi eksikliği gibi ihlallerle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli esirleri ziyaret eden heyete bağlı avukatlar, hapishanede tutuklular arasında uyuz salgınının yayıldığını ve koşulların son derece zor olduğunu raporladı.

Avukatların raporuna göre, yetersiz beslenme nedeniyle ciddi oranda kilo kaybı yaşayan esirler, cezaevi yönetimi tarafından avukat görüşmelerine elleri kelepçeli olarak çıkarılıyor. Bu durum, esirlerin yasal görüşmeler sırasında belgeleri imzalamasını ve telefon kullanımını engelliyor.

Temizlik malzemelerinden de mahrum bırakılan esirlerin duş için sıcak suya günde sadece yaklaşık bir saat erişebildiği, havalandırmaya çıkış sürelerinin ise düzensiz bir şekilde günde bir saati geçmediği vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla Filistinli esir hayatını kaybettiği, Haziran 2026 itibariyle bu kişilerden 91'inin kimliğinin resmi olarak açıklandığı belirtildi.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirler, açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA