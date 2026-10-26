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İsrail ile GKRY, bir açık deniz karakol gemisi tedariki için anlaşma imzaladı

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İsrail ile GKRY, açık deniz karakol gemisi (OPV) tedarikine ilişkin anlaşmayı imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı'na göre Rafael sistemleriyle donatılacak bir OPV GKRY'ye teslim edilecek, IOANNIDES gemisinin komuta ve savunma sistemleri de modernize edilecek.

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), açık deniz karakol gemisi (OPV) tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ın bugün beraberindeki heyetle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ettiği ve söz konusu anlaşmayı imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail merkezli savunma şirketi Rafael'e ait deniz sistemleriyle donatılacak bir adet açık deniz karakol gemisinin GKRY'ye teslim edileceği kaydedildi.

GKRY'ye ait İsrail yapımı "IOANNIDES" açık deniz karakol gemisinin komuta ve savunma sistemleri de anlaşma kapsamında modernize edileceği belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin GKRY'nin en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekiyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 10 Eylül'de GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in davetlisi olarak Güney Kıbrıs'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, ancak Filistin destekçisi insan hakları grupları tarafından yoğun protestolara maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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