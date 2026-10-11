Haberler

İsrail İHA'sı Han Yunus'ta çadırı vurdu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusuna ait İHA, Han Yunus'un Güney Burak bölgesinde bir çadırı hedef aldı; ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, yaralananlar oldu. Şifa Hastanesi kaynakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuğun öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un orta kesimindeki Güney Burak bölgesinde bir çadırı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İHA'yla hedef alınan çadırda telefonların şarj edildiğini ifade etti.

Öte yandan Şifa Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail askerlerinin dün Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Cihad İyad el-Gandur'un bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Caddede yürüyen kadına yaptığı, ekipleri harekete geçirdi
Merih Demiral'den saldırılara tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Merih'den terör saldırılarına tepki: Burası benim ikinci evim
Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler

Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler
Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

8 ayda binlerce kişi tutuklandı, el konulan para dudak uçuklatır

Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi