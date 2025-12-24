Haberler

İsrail'de Şabak Direktör Yardımcısı görevinden istifa etti

'S' kod adlı İsrail Şin-Bet Direktör Yardımcısı, 30 yıllık görevinin ardından istifa etti. İstifanın, yeni direktörle aralarında yaşanan güven krizi ve fikir ayrılıkları nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktör Yardımcısı "S"nin, görevinden istifa ettiği açıklandı.

Şabak'tan yapılan açıklamada, "S" kod adlı direktör yardımcısının 30 yılın ardından İsrail iç istihbarat teşkilatından ayrılacağı belirtildi.

"S"nin istifasını Şabak Direktörü David Zini'ye sunduğu ve istifasının kabul edildiği aktarıldı.

Hükümetle yaşadığı sorunların ardından görevden ayrılan eski Şabak Direktörü Ronen Bar'ın istifasının ardından teşkilatın direktör vekilliğini yürüten "S", daha sonra atanan Zini tarafından direktör yardımcılığına getirilmişti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, istifanın Zini ile "S" arasında yaşanan güven krizinden kaynaklandığını aktardı.

İkili arasında, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırı öncesinde yaşanan fikir ayrılıklarının ve bir sızıntı nedeniyle mahkemeye yapılan başvurunun krize yol açtığı kaydedildi.

"S"nin, Zini'nin bilgi sızdırdığı şüphesi bulunan bir Şabak yetkilisiyle yaptığı toplantıları, İsrail Yüksek Mahkemesine bildirdiği belirtildi.

İstifanın Zini'yi zor durumda bıraktığı, Şabak Direktörü'nün görevine başlamasından kısa bir süre sonra yeni bir direktör yardımcısı atamak zorunda olduğu ve "S"nin kurumda en saygı duyulan isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Zini, İsrail hükümeti tarafından 30 Eylül'de Şabak Direktörü olarak atanmış, 5 Ekim'de ise göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
