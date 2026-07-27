Haberler

Şin-Bet: İran seçimlere müdahale ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini, İran ve bazı yabancı ülkelerin 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail Meclisi (Knesset) seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini, İran ve bazı yabancı ülkelerin 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail Meclisi (Knesset) seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre Zini, üst düzey İsrailli yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde İran ve bazı ülkelerin seçimlere müdahale girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Habere göre Zini, ülkelerin isimlerini vermezken görüşmelere katılan kaynaklar, Şin-Bet Başkanı'nın söz konusu tehdit konusunda "son derece endişeli" göründüğünü aktardı.

Zini görüşmede ayrıca Şin-Bet'in İran ve diğer yabancı ülkelerin seçim sürecine müdahale girişimlerine karşı koymak için önemli miktarda kaynak ayırdığını belirtti.

Direktör Zini, seçimleri, "büyük çaplı saldırı tehdidinin ardından Şin-Bet'in şu anda en fazla önem verdiği ikinci konu" olarak niteledi.

İsrailli yetkili, Şin-Bet'in "seçimleri sekteye uğratmaya yönelik her türlü girişimi engellemek için gerekeni yapacağını" söyledi.

İsrail'de genel seçimlerin ekim ayının sonunda yapılması planlanırken, son kamuoyu yoklamalarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş yaşandığı, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin ise destek kazandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce sıfır otomobil Türkiye'ye geldi: Haydarpaşa Limanı'nda bekliyorlar

Binlercesi Türkiye'ye geldi: Haydarpaşa Limanı'nda bekliyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek

Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir

Aman dikkat! ATM'de bunu gören sakın işlem yapmasın
Olmo'dan kendisine sebepsizce saldırıp özür dileyen Ayala'ya tokat gibi cevap

Kendisine bir anda saldırıp özür dileyen Arjantinliye tokat gibi cevap
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi