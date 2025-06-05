İsrail Hükümeti'nden Lieberman'a Sert Tepki: DEAŞ Bağlantılı Milisler Meselesi

İsrail hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin üst düzey yöneticileri, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen milisleri silahlandırdığını söyleyen muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'a tepki gösterdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Lieberman'ın doğruları söylediği için hükümetin hedefi olduğunu kaydetti.

Haberde üst düzey bir hükümet yetkilisinin "Bu adam tek kelimeyle deli. Çok büyük bir zarara yol açtı. Sınırları yok." dediği aktarıldı.

Üst düzey Likud yetkililerinin de Lieberman'ı siyasi kazanç elde etmek için İsrail'in güvenliğini riske atarak ve İsrail ordusunun kurallarını ihlal ederek "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçladığı belirtildi.

İsrail güvenlik kaynakları da iddiaları doğruladı

İsrail güvenlik kaynaklarının da Lieberman'ın iddialarını doğruladığı kaydedildi.

Kaynaklar, İsrail'in Hamas'a karşı bir denge unsuru olması amacıyla Gazze Şeridi'ndeki bazı grupların silahlandırdığını ve bu konunun İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) gizli komitelerden birinde de tartışıldığını söyledi.

Haberde, söz konusu silahlı grubun lideri Yaser Ebu Şebab'ın Bedevi kökenli bir Refah sakini olduğu, uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve suç dünyasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Filistin basınının paylaştığı, Ebu Şebab'ın insani yardım kamyonlarını yağmaladığı, koruma ücreti talep ettiği ve bu faaliyetleri İsrail ordusunun gözetiminde yaptığı bilgilerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de Hamas'a karşı milislerin silahlandırılmasının İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından desteklenen ve İsrail ordusu yetkililerinin de kabul ettiği bir fikir olduğunu kaydetti.

Bu fikrin istifa eden Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tartışıldığı, ikilinin dışında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de bundan haberdar olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "kapsamlı bir değerlendirmenin ardından" Hamas'a karşı Gazze'deki işbirliğine açık milis güçlerin silahlandırılmasını onayladığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaları zımnen kabul etmişti

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Gazze'deki Filistinlileri yardım dağıtımı gerekçesiyle Refah'a davet etmişti

Hafta başında Gazze Şeridi'nde Yaser Ebu Şebab isimli kişinin liderliğindeki silahlı bir grup, İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı.

Şebab, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktasındaki bölgede kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye davet etmişti.

Filistin basınına göre, geçmişte organize suç örgütü liderliği yapan Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyor.

Hamas kaynakları, Ebu Şebab'ın silahlı adamlarını bölgeye gelen insani yardımları İsrail ordusunun gözetiminde yağmalamakla suçluyor.

İsrail güvenlik teşkilatının, Gazze içinde Hamas'ın yönetimini sonlandırmak için aşiret ve grupları silahlandırma planı basına yansımıştı.