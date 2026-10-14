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İsrail hükümeti, 12 Apache helikopteri için 1 milyar şekellik bütçeyi onayladı

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ABD'den 12 Apache taarruz helikopterinin acil alımı için ayrılan 1 milyar şekel (300 milyon dolar) bütçe İsrail hükümeti tarafından onaylandı. Bu bütçenin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik 5 yıllık yatırım planından kesileceği belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, ABD'den 12 Apache taarruz helikopterinin acil alımına ilişkin 1 milyar şekel değerindeki (300 milyon dolar) bütçeyi onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı hükümet bu sabah Savunma Bakanlığı'nın acil olarak 12 Apache helikopteri alımına yönelik bütçe aktarmak için oylama gerçekleştirdi.

ABD'den alınacak Apache helikopterlerine ayrılan bütçenin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik 5 yıllık yatırım planından kesileceği belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu yatırım planından 2027'de 169 milyon şekel, 2028'de 342 milyon şekel ve bir sonraki yıl 453 milyon şekel kesinti yapılacağı aktarıldı.

ABD ocak ayında Apache helikopterlerinin olası satışını onaylamıştı.

Son haftalarda İsrail Savunma ve Maliye Bakanlıkları arasında ciddi bütçe anlaşmazlıkları Apache taarruz helikopterlerinin alımını da olumsuz etkilemişti.

İsrail ordusu, savunma bütçesindeki ödenek yetersizliği nedeniyle ABD'li havacılık şirketi Boeing'den temin edilmesi planlanan 12 adet Apache taarruz helikopterinin satın alım sırasını kaybetmişti.

Ödemenin gerekli zaman diliminde aktarılmaması üzerine Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim hattı sırasının iptal edildiği basına yansımıştı.

İsrail ordusunun, haziranda yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulunduğu bildirilmişti.

İsrail'in 2026 için ocakta belirlenen savunma bütçesi 112 milyar şekel (30.3 milyar dolar) olsa da martta revize edilerek 144 milyar şekele (38.9 milyar dolar) yükseltilmişti.

Kaynak: AA
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