İsrail Hava Kuvvetleri: Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Binası ve Stratejik Altyapılar Vuruldu

Güncelleme:
İsrail Hava Kuvvetleri, gece Tahran'a yapılan hava saldırılarına ilişkin, "Saldırı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binası, rejimin güvenlik kararlarını alan en üst düzey forumun toplanma kompleksi, İran askeri subay eğitim kurumu ve ilave stratejik altyapılar onlarca mühimmatla vuruldu. Söz konusu liderlik kompleksi, İran'daki terör rejiminin en sıkı korunan varlıklarından biri olup Tahran'ın merkezinde birçok sokağa yayılan geniş bir alanı kapsamaktadır" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri, gece saatlerinde Tahran'ın merkezinde yer alan İran'daki terör rejiminin liderlik kompleksindeki güvenlik ve yönetim binalarını hedef aldı. Saldırı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binası, rejimin güvenlik kararlarını alan en üst düzey forumun toplanma kompleksi, İran askeri subay eğitim kurumu ve ilave stratejik altyapılar onlarca mühimmatla vuruldu."

Söz konusu liderlik kompleksi, İran'daki terör rejiminin en sıkı korunan varlıklarından biri olup Tahran'ın merkezinde birçok sokağa yayılan geniş bir alanı kapsamaktadır. Rejimin liderliği ve güvenlik unsurları bu komplekste düzenli olarak toplanmakta; İran'ın nükleer programı ve İsrail Devleti'nin yok edilmesine yönelik planlar dahil olmak üzere stratejik konularda durum değerlendirmeleri yürütmekteydi. Bu kompleks, İran'daki terör rejimi için en önemli ve merkezi komuta noktası niteliğindedir. Hedef alınması, rejimin komuta-kontrol yapısının işlevsel sürekliliğine yönelik baskıyı daha da derinleştirmektedir."

