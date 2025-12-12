Haberler

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze konulu toplantı gerçekleştirdi

Güncelleme:
İsrail güvenlik kabinesi, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının gelecek aşamalarını ele almak üzere toplandı. Toplantıda, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonraki adımları ve ABD baskısı hakkında görüş ayrılıkları olduğu bildirildi.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının gelecek aşamalarını görüşmek üzere toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik kabinesini toplandığını bildirdi.

Netanyahu'nun paylaşımında toplantının içeriğine ilişkin bilgi vermemesine karşın, İsrail basını, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonraki aşaması konusunda görüşüldüğünü ve artan ABD baskısının ele alındığını aktardı.

Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nde İsrail'in 2 yıl süren saldırılarıyla neden olduğu enkazı kaldırmayı reddettiği, bu nedenle ABD'nin molozların kaldırılmasını İsrail'den talep ettiği ve bu konudaki ABD baskısının toplantıda tartışıldığı kaydedildi.

Kabine toplantısının gergin geçtiği, ABD'nin taleplerine verilecek yanıt ve Gazze'de ateşkesin gelecek aşamalarının nasıl şekilleneceği konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.???????

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
