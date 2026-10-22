Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail güçleri ve gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 409 saldırı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, 1-21 Ekim'de Batı Şeria'da zeytin üreticisi Filistinlilere 409 saldırı düzenlendi. Saldırıların 317'si gasbeden İsrailliler, 92'si İsrail ordusunca yapıldı; en çok saldırı 166 ile Nablus'ta kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı mevsiminde zeytin üreten Filistinlileri, arazilerini, tarım ekipmanlarını ve ağaçlarını hedef alan 409 saldırı düzenlediği bildirildi.

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporunda, 1-21 Ekim tarihlerinde Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, zeytin üreticisi Filistinliler, arazilerini, tarım ekipmanları ve ağaçlarını hedef alan 409 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu saldırıların 317'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 92'sinin de İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin saldırılarla Filistinli ailelerin mahsullerinden mahrum bırakılmasının amaçlandığı belirtilen raporda, Filistinli çiftçilerin tarlalarına ulaşmasının engellendiği, arazilerini terk etmeye zorlandığı, zeytinlerinin çalındığı ve ağaçları ile tarım ekipmanlarının tahrip edildiği kaydedildi.

En çok saldırı Nablus'ta kayda geçti

Rapora göre, İsrail güçlerinin saldırıları en çok işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yoğunlaştı. Nablus'ta 166 saldırı kayda geçerken, Selfit'te 91, Ramallah ve el-Bire'de 69, Cenin'de 36, El Halil'de 30, Kalkilya'da 9, Beytüllahim'de 5 ve Kudüs'te de 3 saldırı gerçekleşti.

Saldırıların yüzde 63'ünün Nablus ve Selfit'te meydana geldiğine dikkati çekilen raporda, yolların sürekli hedef alınması nedeniyle Filistinli çiftçilerin arazilerine giderken, hasat sırasında, ürünlerini taşırken ve evlerine dönerken saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Filistinli çiftçilere doğrudan 287 saldırı düzenlendi

İsrail güçlerince Filistinli çiftçileri doğrudan hedef alan 287 saldırı düzenlenirken, 149 yıldırma ve 50 darp olayı, 29 hareket özgürlüğünün engellenmesi ve araziye erişimin kısıtlanması, hasat sırasında 18 gözaltı ve zeytinliklerde 15 alıkoyma vakası yaşandı.

Filistinli çiftçilere biber gazı sıkılması ve üzerlerine göz yaşartıcı gaz bombası atılmasına ilişkin 14 olayın kaydedildiği raporda, 11 olayda Filistinlilere doğrudan ateş açıldığı belirtildi.

Nablus'un Burka beldesinde zeytin hasadı yaparken Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşle yaralanan Ali Hasan Bizari, 7 Ekim'de hayatını kaybetti.

Filistinli çiftçilerin yanı sıra zeytin ağaçları, araziler, ekipmanlar ve zeytin hasadıyla bağlantılı mülklere yönelik 122 saldırının kayda geçtiği aktarıldı. Bu saldırıların 57'sinin zeytinlerin çalınması, 23'ünün tarım ekipmanlarına el konulması, 12'sinin zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi, 11'inin ağaçların kesilmesi veya kökünden sökülmesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Zeytin ağacı olan arazilerin ateşe verildiği 7, mülklerin yakıldığı 4 ve arazilerin buldozerle tahrip edildiği 3 saldırının kaydedildiği belirtildi.

Zeytin hasadının korunması gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Filistinlilerin arazilerine özgürce erişebilmeleri, bu arazileri kullanabilmeleri ve ürünlerini güvenli bir şekilde taşıyabilmeleri için koruma sağlanması istendi.

Saldırıların durdurulması ve faillerden hesap sorulması çağrısı yapılan açıklamada, engelleme, şiddet ve hırsızlığın devam etmesinin Filistinli ailelere giderek artan insani ve ekonomik maliyet yüklediği, toprağı işlemeyi sürdürme imkanlarını zayıflattığı vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması, çiftçilerin korunması ve silahlı gücün Filistinlileri topraklarından ve geçim kaynaklarından mahrum bırakma aracına dönüştürülmesinin önlenmesi için somut adımlar atılması istendi.

Kaynak: AA
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

İzmir'de emekli astsubay iki kardeş arasında kanlı kavga! Ağabey, kardeşini caddede tabancayla vurdu

İki emekli astsubay kardeş tartıştı! Ağabey tetiği çekti
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri