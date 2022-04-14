İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi - Haberler

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İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi

AA - Issam Rimawi - Güncel
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İsrail iş makinelerinin ve zırhlı araçlarının geçişi Yaralı bir Filistinlinin ambulansa taşınması RAMALLAH - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine baskın düzenledi.

İsrail iş makinelerinin ve zırhlı araçlarının geçişi

Yaralı bir Filistinlinin ambulansa taşınması

RAMALLAH - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi

İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi

İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi

AA / Issam Rimawi - Güncel

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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