İsrail güçleri Silvad beldesine baskın düzenledi
AA - Issam Rimawi - Güncel
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İsrail iş makinelerinin ve zırhlı araçlarının geçişi Yaralı bir Filistinlinin ambulansa taşınması RAMALLAH - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine baskın düzenledi.
İsrail iş makinelerinin ve zırhlı araçlarının geçişi
Yaralı bir Filistinlinin ambulansa taşınması
RAMALLAH - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine baskın düzenledi.