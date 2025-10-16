Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, 7 Ekim Saldırılarında Başarısızlık İtirafında Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonu sırasında ordunun ülkeyi ve vatandaşlarını korumada başarısız olduğunu belirtti. Zamir, yaşananları dürüstçe inceleyeceklerini ve ders çıkaracaklarını ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "ordunun 7 Ekim 2023'te ülkeyi ve vatandaşlarını korumada başarısız olduğunu" ifade etti.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği "Aksa Tufanı operasyonunun" 2. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Habere göre Zamir, "İsrail ordusu 7 Ekim'de ülkeyi ve vatandaşlarını koruma görevinde başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu hatayı düzeltmek içerden, bizimle olur. Yaşananları değiştiremeyiz. Ama bireysel ve ordu olarak büyüyüp gelişebilir, sorumluluk alabilir ve geçmişten ders çıkarabiliriz." ifadelerini kullanan Zamir, o gün yaşananları ve "savaşın tüm sürecini dürüstçe, şeffaflıkla ve profesyonel bir şekilde" inceleyip soruşturduklarını ve bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Zamir, "Yemen boğazından İran topraklarının derinliklerine kadar, ortaya çıkan tehditleri engellemeye devam edeceklerini, İsrail ordusunun savaşın çehresini şekillendirdiğini ve Orta Doğu'daki gerçekliği değiştirdiğini" öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Şubat 2025'te mevcut görevine başlamıştı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etmişti.

Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim'de başarısız olduklarını söyleyerek, saldırılar konusunda "önlenebilirdi" itirafında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mayıs 2024'te katıldığı bir programda, 7 Ekim'deki saldırılarda hükümetinin başarısız olduğunu itiraf ederek, "Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır, bu nihai sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmeliyiz." demişti.

Kaynak: AA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.