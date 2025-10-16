İsrail Genelkurmay Başkanı, 7 Ekim Saldırılarında Başarısızlık İtirafında Bulundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "ordunun 7 Ekim 2023'te ülkeyi ve vatandaşlarını korumada başarısız olduğunu" ifade etti.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği "Aksa Tufanı operasyonunun" 2. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Habere göre Zamir, "İsrail ordusu 7 Ekim'de ülkeyi ve vatandaşlarını koruma görevinde başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu hatayı düzeltmek içerden, bizimle olur. Yaşananları değiştiremeyiz. Ama bireysel ve ordu olarak büyüyüp gelişebilir, sorumluluk alabilir ve geçmişten ders çıkarabiliriz." ifadelerini kullanan Zamir, o gün yaşananları ve "savaşın tüm sürecini dürüstçe, şeffaflıkla ve profesyonel bir şekilde" inceleyip soruşturduklarını ve bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Zamir, "Yemen boğazından İran topraklarının derinliklerine kadar, ortaya çıkan tehditleri engellemeye devam edeceklerini, İsrail ordusunun savaşın çehresini şekillendirdiğini ve Orta Doğu'daki gerçekliği değiştirdiğini" öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Şubat 2025'te mevcut görevine başlamıştı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etmişti.

Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim'de başarısız olduklarını söyleyerek, saldırılar konusunda "önlenebilirdi" itirafında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mayıs 2024'te katıldığı bir programda, 7 Ekim'deki saldırılarda hükümetinin başarısız olduğunu itiraf ederek, "Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır, bu nihai sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmeliyiz." demişti.