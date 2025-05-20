İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde üç binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılar devam ederken, yerel kaynaklar İsrail'in bölge sakinlerine binaları boşaltmaları için uyarıda bulunduğunu belirtti. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
- İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 3 binaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda 3 binayı bombaladı. İsrail'in hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail'in bölge sakinlerine binaları boşaltması konusunda uyarı verdiği aktardı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel