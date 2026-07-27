İsrail 60 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 60 Filistinli esirin serbest bırakıldığı belirtildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan Filistinli 60 esir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine getirildi.

Kızılhaç Komitesinin aracından inen Filistinli esirlerin güçlükle yürüdüğü, birinin koltuk değnekleriyle zorlukla hareket ettiği, bir diğerinin ise yanındaki arkadaşı tarafından taşındığı görüldü.

Serbest bırakılan Filistinliler, sağlık kontrolleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve bu nedenle serbest bırakılıyor.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir tutuluyor.

Kaynak: AA