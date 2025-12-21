Haberler

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 6 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 6 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ordusunun bir süre önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 6 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri aracılığıyla Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

AA muhabirine konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, serbest bırakılan 6 Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

Öte yandan ICRC'den yapılan açıklamada, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınan 6 Filistinlinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığı ifade edildi.

ICRC ekiplerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlileri ziyaret edemediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli birçok aile, alıkonulan sevdikleri hakkında bir haber bekliyor ve güvenlikleri konusunda endişe ediyor. ICRC, tüm Filistinli tutukluları ziyaret etmeye devam etmek için İsrail ile diyaloğunu sürdürüyor."

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
