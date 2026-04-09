Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde önlendiği duyuruldu

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan bir füze önlendi.

Haberde, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan, eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.