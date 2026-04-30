İsrail Filistinli gazeteci Ali es-Samudi'yi serbest bıraktı

İsrail makamları, Filistinli gazeteci Ali es-Samudi'yi (59) yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli gazeteci Samudi'yi yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı duyuruldu.

Açıklamada, Samudi'nin serbest bırakıldığında sağlık durumunun belirgin şekilde kötüleşmiş olduğu, cezaevi yönetiminin binlerce tutukluya uyguladığı sistematik aç bırakma politikası sonucu ciddi kilo kaybı yaşadığı belirtildi.

Samudi'nin tutukluluğu boyunca yetersiz beslenme, kötü muamele ve temel ihtiyaçlara erişim kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı kaydedilen açıklamada, sık sık cezaevi nakillerine maruz kaldığı ve bu süreçte çeşitli ihlaller yaşadığı ifade edildi.

Cemiyetin açıklamasında, Samudi'nin, İsrail hapishanelerinde bulunan 3 bin 530'dan fazla idari tutukludan biri olduğu, halen tutuklu bulunan 4'ü kadın 40'tan fazla gazeteci arasında yer aldığı ve hepsinin hapishanelerde "soykırım suçu" ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

İsrail'in gazetecileri hedef almaktan vazgeçmediği, sistematik tutuklama politikalarıyla ifade özgürlüğünü bastırmayı ve gazetecilerin sesini kısmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu durumun 260'tan fazla gazetecinin öldürülmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısının yinelendiği açıklamada, zorla kaybetmeye maruz kaldığı belirtilen Gazze'deki tutuklu gazetecilerin akıbetinin açıklanması istendi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ile tüm uluslararası kuruluşlara, tutuklu ve hükümlülere karşı işlenen ihlallere yönelik hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.