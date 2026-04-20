İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'dan İsrail Askerlerinin "Hristiyan Sembolünü Tahrip Etmesine" Tepki

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail askerlerinin Güney Lübnan'da bir Hristiyan dini sembolünü tahrip etmesini "ciddi ve utanç verici" olarak nitelendirerek olayı kınadı, sorumlular hakkında gerekli adımların atılacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin Güney Lübnan'da bir Hıristiyan dini sembolünün tahrip etmesini "ciddi ve utanç verici" olarak nitelendirdi. Sa'ar, şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, bu olayı kınadığı ve konuya ilişkin bir soruşturma başlattığı beyanını takdir ediyorum. Bu iğrenç eylemi gerçekleştiren kim olursa olsun, gerekli katı önlemlerin alınacağına inanıyorum. Bu utanç verici eylem, değerlerimizin tamamen tersine bir harekettir. İsrail, farklı dinleri ve kutsal sembollerini saygı duyan, inançlar arasında hoşgörü ve saygıyı koruyan bir ülkedir. Bu olay için özür dileriz ve duyguları incinmiş her Hıristiyan'a."

Kaynak: ANKA
