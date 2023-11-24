Gazze Şeridi'ndeki 13 İsrailli esir İsrail'e getirilmek üzere Mısır tarafına teslim edildi

Gazze Şeridi'ndeki 13 İsrailli esirin İsrail'e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.

Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.