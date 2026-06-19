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İsrail ordusu yeni ateşkes iddiasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenledi

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İsrail ordusunun yeni ateşkes iddiasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda Yukarı Nebatiye, Adşit, Şevkin ve Reyhan bölgeleri hedef alındı.

İsrail ordusunun yeni ateşkes iddiasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Yukarı Nebatiye ve Adşit ve Şevkin beldelerini hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca Cizzin bölgesindeki Reyhan bölgesini bombaladı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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