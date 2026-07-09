İsrail Savunma Bakanı, İran'a "gerektiğinde tek başına" saldırmaya hazır olduklarını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a "gerektiğinde tek başına" saldırmak için teyakkuzda ve hazır olduklarını savundu.

İsrail ordusu hava kuvvetlerinin mezuniyet töreninde konuşan Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduklarını ileri sürdü.

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceklerini bir kez daha yineleyen Katz, "Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik, orada kalmak için de bir izne ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

Katz, "Hizbullah silahsızlandırılana kadar" Lübnan'ın güneyinde kalmaya, gerektiğinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'a saldırılara ilişkin yeni planlar üzerine çalıştıklarını söyledi

???????İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise törende yaptığı konuşmada, ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran'a anında saldırı düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

İran'a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini savunan Genelkurmay Başkanı Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." dedi.

İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu dün gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef almıştı.