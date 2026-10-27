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İsrail'de Ra'am lideri Abbas, aşırı sağcı hükümeti 4 yıl muhalefette tutmayı istiyor

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İsrail'de Ra'am lideri Mansur Abbas, genel seçimlerin aşırı sağcı hükümeti sonlandırmak için tarihi fırsat olduğunu söyledi. Abbas, aşırı sağcı kanadı 4 yıl muhalefette tutmayı hedeflediklerini belirtti.

İsrail'de Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas, bu genel seçimlerin aşırı sağcı hükümetin görevine son vermek için "tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi.

Abbas, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu faşist ve ırkçı hükümeti sonlandıralım." dedi.

Arap toplumunun çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Abbas, aşırı sağcı kanadı bir veya iki yıl değil 4 yıl boyunca muhalefette tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Abbas, seçimlerin ardından muhalefette kalmayı tercih eden siyasi grupların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Birleşik Arap Listesi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmalılar. Biz de elbette onlarla aynı şekilde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde tarihi bir fırsat var"

Bugün karşılarında 4 hatta 8 yıllık tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 4 yılda ayrımcılığa, zulme, ihmale ve tehditlere son verelim. Bu faşist ve etnik ayrımcı hükümetin görevine son verelim. Bugün bir dönüm noktasındayız.

Ya bu hükümet iktidarda kalacak ve yönetimi 8 yıla uzanacak ya da yeni bir sayfa açarak bu hükümeti değiştireceğiz. İşbirliği içinde Arap toplumunun yararına adımlar atabilir, koşulları iyileştirebiliriz. Birleşik Arap Listesi'nin koalisyon kurulmasındaki önemi de burada ortaya çıkıyor."

Abbas, sağ blokun iktidardan uzaklaştırılması için partisinin 8 sandalye kazanması gerektiğini belirterek, bunun sağ kanadın 4 yıl boyunca muhalefette kalmasının ve siyasi değişimin önünü açacağını söyledi.

Seçmenlere oylarını doğru yönde kullanma çağrısında bulunan Abbas, değişimin güvencesinin Birleşik Arap Listesi olduğunu savundu.

Aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki

Abbas, Arap seçmenlerin oy kullanırken herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin soruya, "bazı bölgelerden şikayetler aldıkları ve 3 aktivistin gözaltına alındığı bilgisinin kendilerine ulaştığı şeklinde" cevap verdi.

Gözaltıları "seçimlere ve demokrasiye yönelik engelleme" olarak nitelendiren Abbas, "Bu kişiler Birleşik Arap Listesi'nin önde gelen aktivistleridir ve serbest bırakılmaları gerekiyor." diye konuştu.

Abbas, aktivistlerin derhal serbest bırakılması için resmi ve gayriresmi tüm yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlamıştı.

Kaynak: AA
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