Haberler

İsrail basını: İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de yaşayan 20 yaşındaki bir ABD vatandaşı, İran istihbaratı adına hassas bölgelerin fotoğraflarını çektiği ve karşılığında para aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, yabancı istihbaratla bağlantı kurmak ve devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyor.

İsrail'de yaşayan bir ABD vatandaşının, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin, İsrail polisinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ay başında gözaltına alınan 20 yaşındaki ABD vatandaşı, İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle sorgulanıyor.

Haberde, şüphelinin yabancı bir istihbarat görevlisiyle bağlantı kurmak ve devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığı, kimliğinin ise açıklanmadığı belirtildi.

Şüphelinin İran istihbaratı adına hassas bölgelerin fotoğraf ve görüntülerini çektiği, karşılığında ise her görev için onlarca ila yüzlerce dolar arasında ödeme aldığı öne sürüldü.

ABD vatandaşının, uluslararası güvenlik birimlerinden alınan istihbaratın ardından İsrail polisi ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonuyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth'a göre, İsrail son iki yılda aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İran adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zein Khalil
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Fenerbahçe'den UEFA'nın verdiği cezaya itiraz

UEFA'dan gelen dev ceza sonrası flaş açıklama!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Kur'an-ı Kerim okuduğu yerin ayrı bir önemi var
Arazisine moloz döken kamyonları kamerayla yakalayan esnaf 'yanlışlıkla döktük' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı

Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi